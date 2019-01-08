В Новороссийске машина сбила 78–летнего пенсионера

8 Янв. 2019 2019-01-08T07:11:28+03:00

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7 января в Новороссийске автомобиль марки Huyndai сбил 78-летнего пенсионера, сообщает «Наша газета Новороссийск». ДТП произошло около половины десятого утра на улице Героев Десантников.

По предварительным данным, иномарка двигалась со стороны улицы Малоземельсклой в сторону проспекта Дзержинского. Она сбила пожилого местного жителя, который решил пересечь проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пенсионер получил различные телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия врачи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, а также доставили его в местную больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи водитель на своей машине врезался в отбойник и ему оторвало руку по локоть.