2019-01-08T07:44:29+03:00
Общество

Кубанский казачий хор выступит в Краснодаре в честь Рождества

Концерты пройдут в период с 7 по 10 января
Татьяна СМИРНОВА
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Кубанский казачий хор выступит в Краснодаре в честь РождестваКубанский казачий хор выступит в Краснодаре в честь Рождества
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Кубанский казачий хор порадует жителей и гостей Краснодара выступлениями, посвящёнными Рождеству Христову. Они пройдут в Центральном концертном зале города в период с 7 по 10 января.

- Зрителей ждут представления со святочными обрядами, библейскими историями, танцами и песенными премьерами. Более того программа выступлений включает в себя щедровки, колядки и посевалки, а также ряд песен как народных, так и авторских, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в главном храме Краснодара - в Екатеринодарском кафедральном соборе - прошла традиционная рождественская служба. Ее возглавил митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор. Божественная литургия началась ровно в двенадцать часов ночи. На службу пришли верующие, чтобы помолиться и отметить праздник.

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