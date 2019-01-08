2019-01-08T08:28:41+03:00
Общество

В Белореченске для школьников провели экскурсию по отделению полиции

На дне открытых дверей побывали те ребята, которые в будущем хотят стать правоохранителями
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Белореченске для школьников провели экскурсию по отделению полицииВ Белореченске для школьников провели экскурсию по отделению полиции
Изменить размер текста:

Сотрудники Отдела МВД России по Белореченскому району организовали мероприятие «Время служить в полиции». Они провели экскурсию для 11-классиков МБОУ СОШ №2, которые в будущем планируют стать правоохранителями.

- Во время встречи опытные полицейские рассказали школьникам об особенностях своей работы и поделились с ними интересными фактами из профессиональной жизни. Также на мероприятии ребята узнали основные требования для поступления в учебные учреждения системы МВД России, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре стартовала акция "Полицеский Дед Мороз". В связи с этим правоохранители поздравили с Новым годом детей из 13 семей, которые попали трудную жизненную ситуацию, и вручили им подарки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочка
Кубанский казачий хор выступит в Краснодаре в честь Рождества
В Новороссийске машина сбила 78–летнего пенсионера
В Геленджике врачи “скорой помощи” вернули к жизни пациента с остановившимся сердцем
Айзея Уайтхед покинул “Локомотив-Кубань”
В Туапсинском районе провели утренник для детей из пострадавших от наводнения семей
В Краснодаре одновременно откачивали с улиц воду и посыпали дороги песком и солью
В Сочи поджигатель автомобилей попал на видео
Победитель классического Евровидения выступит в Сочи 24 января
На Кубани в Рождественскую ночь родились 164 ребенка
“Локомотив-Кубань” добыл рекордную победу над “Зеленой Гурой” в Краснодаре
В Новороссийске с набережной украли девять 200-килограммовых каменных шаров
В Краснодаре рождественскую службу возглавил митрополит Кубанский и Екатеринодарский
В Краснодаре потушили пожар на Вишняковском рынке
В горах Сочи лавиноопасно
В Рождество за порядком на Кубани будут следить более 3,5 тысяч правоохранителей
В Краснодаре откроются пункты приема опасных отходов
В Сочи за одну ночь сгорели шесть машин
В Краснодаре покажут фильм Леонида Парфенова «Глаз Божий»
На Кубани ожидается сильное налипание мокрого снега
Морская набережная в Сочи пострадала во время шторма
Губернатор Кубани помог осуществить детские мечты с «Елки желаний»
В Усть-Лабинском районе насмерть замерзла пенсионерка
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
Два проекта с Кубани наградили премиями за развитие туризма
На горнолыжном курорте в Сочи под лавину попали два человека