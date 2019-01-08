В Белореченске для школьников провели экскурсию по отделению полиции

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:28:41+03:00

На дне открытых дверей побывали те ребята, которые в будущем хотят стать правоохранителями

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Сотрудники Отдела МВД России по Белореченскому району организовали мероприятие «Время служить в полиции». Они провели экскурсию для 11-классиков МБОУ СОШ №2, которые в будущем планируют стать правоохранителями.

- Во время встречи опытные полицейские рассказали школьникам об особенностях своей работы и поделились с ними интересными фактами из профессиональной жизни. Также на мероприятии ребята узнали основные требования для поступления в учебные учреждения системы МВД России, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре стартовала акция "Полицеский Дед Мороз". В связи с этим правоохранители поздравили с Новым годом детей из 13 семей, которые попали трудную жизненную ситуацию, и вручили им подарки.