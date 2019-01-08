2019-01-08T08:55:19+03:00
Происшествия

В Сочи произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочка

У школьницы выявили сотрясение головного мозга
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочкаВ Сочи произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочка
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7 января в Сочи произошла авария, в которой пострадала несовершеннолетняя.

- Около десяти часов утра в дежурную часть поступило сообщение о ДТП. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов и карета скорой помощи. По предварительным данным, водитель автомобиля марки BMW не справился с управлением из-за того, что проезжая часть была мокрой. В результате он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Toyota, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделении по пропаганде безопасного дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В аварии пострадала 13-летняя девочка, находившаяся в Toyota, у неё диагностировали сотрясение головного мозга. Школьнице оказали первую медицинскую помощь и доставили в местную детскую больницу.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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