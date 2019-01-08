2019-01-08T09:35:13+03:00
Общество

Сочинскому курорту «Город Горки» исполнилось пять лет

Его построили к Зимней Олимпиаде 2014 года
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Сочинскому курорту «Город Горки» исполнилось пять летСочинскому курорту «Город Горки» исполнилось пять лет
Изменить размер текста:

4 января курорт «Город Горки» в Сочи отметил свой первый юбилей - ему исполнилось пять лет.

Отдыхающие праздновали его день рождения на высоте около одной тысячи метров: они и днём и ночью катались на лыжах и сноубордах.

В честь юбилея в Нижнем городе на центральной улице прошёл концерт. Также для любителей активного отдыха организовали горную ярмарку. На ней все желающие могли приобрести вкусные сувениры, сообщает "Кубань 24".

Напомним, что курорт «Горки Город» начали строить в 2010 году и закончили в 2014 - за месяц до начала Зимних Олимпийских игр. С тех пор он работает зимой и летом и является одним из самых любимых мест для многих жителей страны.

Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи заработала система единого ски-паса. По нему туристы получают право кататься на трассах курортов "Газпром" и "Роза Хутор".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прямое авиасообщение свяжет Сочи и Владикавказ
В Тимашевском районе показали рождественский спектакль «Сказка старого фонаря»
Гостиничный квартал и отель станут частью нового инновационного центра «Сириус» в Сочи
В Анапе пройдёт выставка уникальных растений
ХК «Сочи» выиграл у хоккеистов «Сибири»
В Новороссийске автомобиль сбил женщину и ребёнка
В Тихорецком районе задержали подозреваемого в краже сотового телефона
В Геленджике осудят двух подозреваемых в краже электронного оборудования
Кубанские врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь 35-летней женщины
В Сочи произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочка
В Белореченске для школьников провели экскурсию по отделению полиции
Кубанский казачий хор выступит в Краснодаре в честь Рождества
В Новороссийске машина сбила 78–летнего пенсионера
В Геленджике врачи “скорой помощи” вернули к жизни пациента с остановившимся сердцем
Айзея Уайтхед покинул “Локомотив-Кубань”
В Туапсинском районе провели утренник для детей из пострадавших от наводнения семей