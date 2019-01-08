Сочинскому курорту «Город Горки» исполнилось пять лет

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:35:13+03:00

Его построили к Зимней Олимпиаде 2014 года

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4 января курорт «Город Горки» в Сочи отметил свой первый юбилей - ему исполнилось пять лет.

Отдыхающие праздновали его день рождения на высоте около одной тысячи метров: они и днём и ночью катались на лыжах и сноубордах.

В честь юбилея в Нижнем городе на центральной улице прошёл концерт. Также для любителей активного отдыха организовали горную ярмарку. На ней все желающие могли приобрести вкусные сувениры, сообщает "Кубань 24".

Напомним, что курорт «Горки Город» начали строить в 2010 году и закончили в 2014 - за месяц до начала Зимних Олимпийских игр. С тех пор он работает зимой и летом и является одним из самых любимых мест для многих жителей страны.

Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи заработала система единого ски-паса. По нему туристы получают право кататься на трассах курортов "Газпром" и "Роза Хутор".