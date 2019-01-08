Кубанские врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь 35-летней женщины

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:54:12+03:00

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Кубанские врачи спасли жизнь 35-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Кубани, полгода назад пациентку доставили в больницу. Во время обследования у неё выявили злокачественное образование ободочной кишки, которое немедленно удалили. Но опухоль успела поразить печень.Убрать метастаз было очень сложно - он находился на границе двух долей органа.

- Врачи провели химиотерапию для того, чтобы злокачественная опухоль уменьшилась, а потом удалили ее. Операция длилась около восьми часов. В результате удалось сохранить правую часть печени пациентки. В настоящее время она чувствует себя хорошо, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Краснодарского края.

Выяснилось, что женщину доставили в медицинское учреждение с последней стадией рака. Это произошло из-за того, что болезнь протекала без симптомов. В связи с этим врачи обращаются к гражданам и напоминают о том, что необходимо регулярно обследоваться.