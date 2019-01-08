2019-01-08T13:54:12+03:00
Общество

Кубанские врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь 35-летней женщины

В течение восьми часов они боролись со злокачественным образованием
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кубанские врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь 35-летней женщиныКубанские врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь 35-летней женщины
Изменить размер текста:

Кубанские врачи спасли жизнь 35-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Кубани, полгода назад пациентку доставили в больницу. Во время обследования у неё выявили злокачественное образование ободочной кишки, которое немедленно удалили. Но опухоль успела поразить печень.Убрать метастаз было очень сложно - он находился на границе двух долей органа.

- Врачи провели химиотерапию для того, чтобы злокачественная опухоль уменьшилась, а потом удалили ее. Операция длилась около восьми часов. В результате удалось сохранить правую часть печени пациентки. В настоящее время она чувствует себя хорошо, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Краснодарского края.

Выяснилось, что женщину доставили в медицинское учреждение с последней стадией рака. Это произошло из-за того, что болезнь протекала без симптомов. В связи с этим врачи обращаются к гражданам и напоминают о том, что необходимо регулярно обследоваться.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прямое авиасообщение свяжет Сочи и Владикавказ
В Тимашевском районе показали рождественский спектакль «Сказка старого фонаря»
Гостиничный квартал и отель станут частью нового инновационного центра «Сириус» в Сочи
В Анапе пройдёт выставка уникальных растений
ХК «Сочи» выиграл у хоккеистов «Сибири»
В Новороссийске автомобиль сбил женщину и ребёнка
В Тихорецком районе задержали подозреваемого в краже сотового телефона
В Геленджике осудят двух подозреваемых в краже электронного оборудования
Сочинскому курорту «Город Горки» исполнилось пять лет
В Сочи произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочка
В Белореченске для школьников провели экскурсию по отделению полиции
Кубанский казачий хор выступит в Краснодаре в честь Рождества
В Новороссийске машина сбила 78–летнего пенсионера
В Геленджике врачи “скорой помощи” вернули к жизни пациента с остановившимся сердцем
Айзея Уайтхед покинул “Локомотив-Кубань”
В Туапсинском районе провели утренник для детей из пострадавших от наводнения семей