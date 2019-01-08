2019-01-08T10:46:55+03:00
Происшествия

В Геленджике осудят двух подозреваемых в краже электронного оборудования

18-летним парням грозит лишение свободы сроком до пяти лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Геленджике осудят двух подозреваемых в краже электронного оборудованияВ Геленджике осудят двух подозреваемых в краже электронного оборудования
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В Геленджике осудят двух 18-летних подозреваемых в краже электронного оборудования.

- В дежурную часть полиции обратился местный житель. Он сообщил о том, что его палатку «виртуальную станцию», расположенную недалеко от парка аттракционов, разрезали и украли из нее электронное оборудование. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они выяснили, что ущерб составил более 160 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские осмотрели камеры видеонаблюдения и составили ориентировки на возможных преступников.

В результате правоохранители задержали двух подозреваемых в возрасте 18 лет. Позже молодые люди признались в совершении преступления.

Украденное оборудование полицеские изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.

По предварительным данным, парням грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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