В Геленджике осудят двух подозреваемых в краже электронного оборудования
В Геленджике осудят двух 18-летних подозреваемых в краже электронного оборудования.
- В дежурную часть полиции обратился местный житель. Он сообщил о том, что его палатку «виртуальную станцию», расположенную недалеко от парка аттракционов, разрезали и украли из нее электронное оборудование. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они выяснили, что ущерб составил более 160 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Полицейские осмотрели камеры видеонаблюдения и составили ориентировки на возможных преступников.
В результате правоохранители задержали двух подозреваемых в возрасте 18 лет. Позже молодые люди признались в совершении преступления.
Украденное оборудование полицеские изъяли и вернули законному владельцу.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.
По предварительным данным, парням грозит лишение свободы сроком до пяти лет.