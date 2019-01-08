2019-01-08T11:03:32+03:00
Происшествия

В Тихорецком районе задержали подозреваемого в краже сотового телефона

В отношении 32-летнего местного жителя возбудили уголовное дело
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Тихорецком районе задержали подозреваемого в краже сотового телефонаВ Тихорецком районе задержали подозреваемого в краже сотового телефона
Изменить размер текста:

В Тихорецком районе сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего местного жителя. Его подозревают в краже сотового телефона.

- В дежурную часть полиции обратился 36-летний мужчина. Он сообщил о том, что у него пропал сотовый телефон. По данному факту правоохранители провели оперативно-розыскные работы. В результате они задержали предполагаемого преступника. В отделении полиции мужчина признался в совершении преступления, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данному факту в отношении 32-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело. По предварительным данным, мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре задержали двух автохамов из Дагестана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прямое авиасообщение свяжет Сочи и Владикавказ
В Тимашевском районе показали рождественский спектакль «Сказка старого фонаря»
Гостиничный квартал и отель станут частью нового инновационного центра «Сириус» в Сочи
В Анапе пройдёт выставка уникальных растений
ХК «Сочи» выиграл у хоккеистов «Сибири»
В Новороссийске автомобиль сбил женщину и ребёнка
В Геленджике осудят двух подозреваемых в краже электронного оборудования
Кубанские врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь 35-летней женщины
Сочинскому курорту «Город Горки» исполнилось пять лет
В Сочи произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочка
В Белореченске для школьников провели экскурсию по отделению полиции
Кубанский казачий хор выступит в Краснодаре в честь Рождества
В Новороссийске машина сбила 78–летнего пенсионера
В Геленджике врачи “скорой помощи” вернули к жизни пациента с остановившимся сердцем
Айзея Уайтхед покинул “Локомотив-Кубань”
В Туапсинском районе провели утренник для детей из пострадавших от наводнения семей