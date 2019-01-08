В Тихорецком районе задержали подозреваемого в краже сотового телефона
В Тихорецком районе сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего местного жителя. Его подозревают в краже сотового телефона.
- В дежурную часть полиции обратился 36-летний мужчина. Он сообщил о том, что у него пропал сотовый телефон. По данному факту правоохранители провели оперативно-розыскные работы. В результате они задержали предполагаемого преступника. В отделении полиции мужчина признался в совершении преступления, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данному факту в отношении 32-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело. По предварительным данным, мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре задержали двух автохамов из Дагестана.