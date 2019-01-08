2019-01-08T12:05:04+03:00
Спорт

ХК «Сочи» выиграл у хоккеистов «Сибири»

Это стало первой победой южан в новом году
Евгения ОСТРАЯ
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Хоккеисты из Сочи одержали свою первую победу в новом году, одолев соперников из новосибирской "Сибири".

Матч состоялся на домашнем олимпийском льду вчера, 7 января. На льду гости задали высокий темп, забросив быструю шайбу в ворота южан. До конца первого периода ответить на этот гол сочинцам не удалось. Однако отыграться у них получилось на 34-ой минуте второго отрезка матча. Гол в ворота Дэнни Тэйлора забросил Дамир Рахимуллин. Следующую быструю шайбу сибирякам выдал Эрик О´Делл, позволив тем самым сочинцам выйти вперед со счетом 2:1.

Но это был не последний в этом матче гол О´Делла. Следом он оформил хет-трик за команду "Сочи". Матч закончился со счетом 5:3. Новый год "сочинцы" начали с уверенной победы.

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