2019-01-08T11:59:37+03:00
Происшествия

В Новороссийске автомобиль сбил женщину и ребёнка

ДТП произошло на пешеходном переходе
Татьяна СМИРНОВА
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В Новороссийске автомобиль сбил женщину и ребёнкаВ Новороссийске автомобиль сбил женщину и ребёнка
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Вечером 7 декабря в Новороссийске на пересечении улиц Волгоградской и Малоземельской «японский раритет» сбил женщину и ребёнка, сообщает паблик «Новороссийск ДТП».

В социальной сети очевидцы произошедшего рассказали, что пострадавшие переходили проезжую часть на пешеходном переходе. Так же родственница женщины и ребёнка сообщила о том, что в результате аварии они получили серьёзные травмы и в настоящее время находятся в реанимации.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочка. Врачи выявили у школьницы сотрясение головного мозга. Они оказали ей первую медицинскую помощь и госпитализировали. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением (дорога была мокрой). В результате он врезался в автомобиль, в котором находилась девочка.

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