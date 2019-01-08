В Анапе пройдёт выставка уникальных растений
В Анапе пройдёт выставка уникальных растений. Ее откроют в честь Дня заповедников - 11 января.
На мероприятие сотрудники визит-центра заповедника «Утриш» пригласят участников объединения православной молодёжи «Круг», педагогов, администрацию города, а также прессу.
Гостей будет ждать выставка не только уникальных растений, но и художественных работ.
Также на мероприятии наградят победителей Всероссийского конкурса плакатов «Мир заповедной природы». Пять работ, которые представил «Утриш», заняли призовые места. Победителям - ребятам из Анапы и Новороссийска - в торжественной обстановке вручат дипломы.
Помимо всего этого пройдёт чествование лидеров проекта «Письма животным» Межрегионального экологи-просветительского цента.