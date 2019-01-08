2019-01-08T13:38:29+03:00
Общество

Гостиничный квартал и отель станут частью нового инновационного центра «Сириус» в Сочи

Его откроют в 2019 году
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи к инновационному центру «Сириус» добавят Гостиничный квартал и отель.

- Он необходим для проведения передовых фундаментальных и прикладных научных исследований. Центр будет открыт на территории Олимпийского парка в 2019 году. В состав будет включен и комплекс зданий на Международной улице, где появятся офисы компаний-резидентов, а также гостиничный квартал «Чистые пруды» и бывший отель «Тюлип инн» на 320 номеров, - об этом сообщила руководитель фонда «Талант и успех».

Новое учреждение включает в себя несколько лабораторных комплексов, некоторые из которых уже функционируют.

- Уже несколько месяцев работают три исследовательских центра – «Генетики и наук о жизни», «Когнитивных и междисциплинарных исследований», «Искусственного интеллекта и информационных технологий». Они занимают 50 тысяч квадратных метров.

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