В Тимашевском районе показали рождественский спектакль «Сказка старого фонаря»

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:53:47+03:00

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В Тимашевском районе состоялась премьера рождественского спектакля «Сказка старого фонаря». Ее представили на сцене межпоселенческого районного Дома культуры имени Толстых 7 января.

Зрители посмотрели историю о добре, дружбе и горячем сердце, где главной героиней была Льдинка. Она появилась от осколка разбитой сосульки. Одной ей было очень одиноко, и она отправилась на поиски друзей. По пути она встречала разных пресонажей - игривых котят, капризную Хлопушку, вредных Ворон. В конце спектакля Льдинка становится человеком и у нее появляются друзья.

- В день премьеры детей и взрослых с Рождеством Христовым поздравил протоиерей Виктор Савенко. После спектакля у новогодней елки ребят ждали Дед Мороз и Снегурочка, - об этом «Комсомольской правде – Кубань» рассказали в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.