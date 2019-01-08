2019-01-08T14:28:51+03:00
Общество

Прямое авиасообщение свяжет Сочи и Владикавказ

Его запустят с апреля 2019 года
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Прямое авиасообщение свяжет Сочи и ВладикавказПрямое авиасообщение свяжет Сочи и ВладикавказФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В 2019 году в Сочи откроются прямые авиарейсы из Владикавказа. Их запустят весной, в апреле 2019 года.

- Прямое авиасообщение Сочи-Владикавказ будет осуществляться в рамках программы «Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление воздушных региональных перевозок», - об этом «Комсомольской правде - Кубань» рассказали в пресс-службе министерства промышленности и транспорта Республики Северная Осетия - Алания.

Известно, что цены на билеты будут фиксированные от 2 700 до 4 000 рублей.

Республиканское софинансирование нового авиасообщения составляет 60 процентов, остальные 40 проценнтов – это средства из федерального бюджета.

Напомним, пассажиры задержанного авиарейса в Сочи вылетели Москву. 4 декабря в 03:10 из Сочи в Москву отправился резервный борт авиакомпании Red Wings. На нем находился 71 пассажир.

В 09:12 вылетел самолет, который должен был выполнить рейс 2 января. На его борту семь человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тимашевском районе показали рождественский спектакль «Сказка старого фонаря»
Гостиничный квартал и отель станут частью нового инновационного центра «Сириус» в Сочи
В Анапе пройдёт выставка уникальных растений
ХК «Сочи» выиграл у хоккеистов «Сибири»
В Новороссийске автомобиль сбил женщину и ребёнка
В Тихорецком районе задержали подозреваемого в краже сотового телефона
В Геленджике осудят двух подозреваемых в краже электронного оборудования
Кубанские врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь 35-летней женщины
Сочинскому курорту «Город Горки» исполнилось пять лет
В Сочи произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочка
В Белореченске для школьников провели экскурсию по отделению полиции
Кубанский казачий хор выступит в Краснодаре в честь Рождества
В Новороссийске машина сбила 78–летнего пенсионера
В Геленджике врачи “скорой помощи” вернули к жизни пациента с остановившимся сердцем
Айзея Уайтхед покинул “Локомотив-Кубань”
В Туапсинском районе провели утренник для детей из пострадавших от наводнения семей