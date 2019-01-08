Прямое авиасообщение свяжет Сочи и Владикавказ

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:28:51+03:00

Его запустят с апреля 2019 года

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В 2019 году в Сочи откроются прямые авиарейсы из Владикавказа. Их запустят весной, в апреле 2019 года.

- Прямое авиасообщение Сочи-Владикавказ будет осуществляться в рамках программы «Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление воздушных региональных перевозок», - об этом «Комсомольской правде - Кубань» рассказали в пресс-службе министерства промышленности и транспорта Республики Северная Осетия - Алания.

Известно, что цены на билеты будут фиксированные от 2 700 до 4 000 рублей.

Республиканское софинансирование нового авиасообщения составляет 60 процентов, остальные 40 проценнтов – это средства из федерального бюджета.

Напомним, пассажиры задержанного авиарейса в Сочи вылетели Москву. 4 декабря в 03:10 из Сочи в Москву отправился резервный борт авиакомпании Red Wings. На нем находился 71 пассажир.

В 09:12 вылетел самолет, который должен был выполнить рейс 2 января. На его борту семь человек.