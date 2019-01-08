30-й Международный фестиваль команд КВН стартует в Сочи 12 января

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:43:58+03:00

Он пройдет на курорте с 12 по 25 января

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КиВиН-2019 стартует в Сочи в эти выходные. Он будет проводиться в несколько туров.

- С 13 по 17 января пройдет первая часть состязания, на котором пройдет конкурсный просмотр участников. Команды Высшей лиги и Премьер-лиги выступают в первый день - 13 января, - об этом написали на официальном сайте КВН.

Администрация Сочи

Второй тур – 19-20 января. В эти дни просмотрят команды, состоится Школа КВН, игра «Что? Где? Когда?», конкурс корпоративных ведущих и другие проекты.

Лучшие коллективы выступят на гала-концерте «КиВиНа» и получат путевки в телевизионные лиги.

В четверг, 24 января - официальное закрытие фестиваля и праздничный банкет. Его будут проводить чемпионы Высшей лиги-2018. Все команды-участники мероприятия подготовят творческий поздравительный номер.