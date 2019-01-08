30-й Международный фестиваль команд КВН стартует в Сочи 12 января
КиВиН-2019 стартует в Сочи в эти выходные. Он будет проводиться в несколько туров.
- С 13 по 17 января пройдет первая часть состязания, на котором пройдет конкурсный просмотр участников. Команды Высшей лиги и Премьер-лиги выступают в первый день - 13 января, - об этом написали на официальном сайте КВН.
Администрация Сочи
Второй тур – 19-20 января. В эти дни просмотрят команды, состоится Школа КВН, игра «Что? Где? Когда?», конкурс корпоративных ведущих и другие проекты.
Лучшие коллективы выступят на гала-концерте «КиВиНа» и получат путевки в телевизионные лиги.
В четверг, 24 января - официальное закрытие фестиваля и праздничный банкет. Его будут проводить чемпионы Высшей лиги-2018. Все команды-участники мероприятия подготовят творческий поздравительный номер.