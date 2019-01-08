2019-01-08T15:59:43+03:00
Общество

В Армавире загорелась будка сторожевой собаки

Животное не пострадало
Александра ПОДУШКО
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В Армавире загорелась будка сторожевой собакиВ Армавире загорелась будка сторожевой собакиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Спасатели Армавира 7 января тушили будку сторожевой собаки.

В понедельник около 8:40 на пульт пожарной охраны поступило сообщение. Свидетели пожара, соседи, живущие рядом с домом по Карла Маркса, 151, рассказали, что во дворе заметили сильное задымление. На место происшествия выехали пожарные.

Хозяев на территории не было. Они там еще не живут, только строятся. Но уже дом охраняет сторожевая собака, которая внешне похожа на овчарку.

- Там установлена будка и осветительные приборы, из-за которых произошло короткое замыкание, и жилище животного загорелось. Когда приехали спасатели, собака уже самостоятельно выбралась из вольера и бегала по двору. Ее будку потушили. Собака не пострадала, - сообщили в армавирском отделе Госпожнадзора.

Дознавателям удалось выяснить, что хозяин домовладения сейчас в отъезде. Проводится проверка обстоятельств пожара, устанавливается сумма ущерба.

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