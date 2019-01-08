2019-01-08T16:47:17+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе легковушка врезалась в КамАЗ с полуприцепом

Погибла пассажирка автомобиля, водитель получил травмы различной тяжести [Видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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По предварительным данным, в Тимашевском районе 7 января произошла авария на 41-м километре трассы Краснодар-Ейск. 48-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля марки LADA Largus, нарушил правила соблюдения дистанции и не справился с управлением. Легковушка врезалась в КамАЗ с полуприцепом.

Удар был сильный, у машины пострадало левое «крыло». Сотрудники Кубань-СПАС с помощью спецсредств достали из развороченной машины водителя. Мужчина получил травмы различной тяжести. Его госпитализировали в больницу. А вот его пассажирка погибла на месте.

- Обстоятельства трагедии выясняются, - рассказали в оперативных службах региона.

Напомним, вечером 7 декабря в Новороссийске на пересечении улиц Волгоградской и Малоземельской «японский раритет» сбил женщину и ребёнка.

Очевидцы произошедшего рассказали, что пострадавшие переходили проезжую часть на пешеходном переходе. Так же родственница женщины и ребёнка сообщила о том, что в результате аварии они получили серьёзные травмы и в настоящее время находятся в реанимации.

В Тимашевске из автомобиля спасатели достают водителя.Видео: соц. сети

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