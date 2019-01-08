В Краснодаре столкнулись автобус ПАЗ и иномарка

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:34:29+03:00

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В Краснодаре около 08:30 на улице Кирилла Россинского 31-летний водитель, который находился за управлением автомобиля марки Nissan, ехал в сторону поселка Краснодарский.

- По предварительным данным, из-за погодных условий, а именно обледенелых дорог, мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением 40-летнего уроженца Сочи, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В маршрутке на момент аварии никого из пассажиров не было, водители не пострадали.

Напомним, в Тимашевском районе 7 января произошла авария на 41-м километре трассы Краснодар-Ейск. 48-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля марки LADA Largus, нарушил правила соблюдения дистанции и не справился с управлением. Легковушка врезалась в КамАЗ с полуприцепом.

Мужчина получил травмы различной тяжести. Его госпитализировали в больницу. А вот его пассажирка погибла на месте.