2019-01-08T17:43:22+03:00
Общество

В Сочи ожидается усиление ветра

Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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На территории города-курорта с 18:00 8 января до 18:00 9 января ожидается усиление ветра. Местами порывы будут достигать до 15 метров в секунду. На побережье Сочи возможен дождь, переходящий в дождь со снегом, местами мокрый снег.

- В Предгорьях и горах мокрый снег, налипание его на проводах и деревьях, местами сильные осадки. На дорогах гололедица и ухудшение видимости на отметке 500-1000 метров, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В горах выше 500 метров над уровнем моря – слабая лавинная опасность. На автодороге «Адлер-Красная Поляна» - нелавиноопасно.

Жителей и гостей курорта спасатели просят принять все меры предосторожности, воздержаться от выхода в горы.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по этим номерам (звонок бесплатный):

- 01- единый телефон спасения;

- 101- с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;

- 112- экстренные оперативные службы.

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