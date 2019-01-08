2019-01-08T18:20:04+03:00
Происшествия

В Армавире отечественная легковушка наехала на двух подростков

Одному из них 14 лет, а другому – 16
Александра ПОДУШКО
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Фото: www.gorodarmavir.ru.Фото: www.gorodarmavir.ru.
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- По предварительным данным, в Армавире 6 января около 17:30 в хуторе Первомайском на одноименной улице напротив дома № 2 шли два подростка. Одному было 14 лет, а другому – 16. В это время по улице ехала «Ока», водитель которой превысил допустимую скорость и сбил детей, - сообщили в отделе по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира.

В результате наезда подростки получили травмы различной тяжести, их госпитализировали в больницу.

Инспекторы ДПС попросили водителя пройти обследование на состояние алкогольного опьянения, с помощью алкотестера. Мужчина отказался. Тогда правоохранители предложили ему пройти медицинское освидетельствование в наркодиспансере Армавира, на что он также не согласился.

В отношении водителя отечественной легковушки составили протокол об административном правонарушении.

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