В Сочи тушат пожар в частном доме
Происшествие случилось вечером 8 января. В Сочи на улице Короткой вспыхнул одноэтажный частный дом. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров.
Спасателям заявка поступила в 23:18. Уже через минуту на месте полыхающего здания были сотрудники МЧС.
- Работает два ствола «Дельта» и два звена газодымозащитников, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 23:49 огонь был локализован.
Как сообщают очевидцы, у одной из пожарных машин возникли трудности с проездом. Около сгоревшего дома припаркована старая машина со спущенными колесами, объехать которую стало настоящей проблемой.
По преварительной информации, пострадавших нет.
Что стало причиной пожара, выясняют специалисты.
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