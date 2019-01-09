В Сочи тушат пожар в частном доме

9 Янв. 2019 2019-01-09T00:34:04+03:00

По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал

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Происшествие случилось вечером 8 января. В Сочи на улице Короткой вспыхнул одноэтажный частный дом. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров.

Спасателям заявка поступила в 23:18. Уже через минуту на месте полыхающего здания были сотрудники МЧС.

- Работает два ствола «Дельта» и два звена газодымозащитников, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 23:49 огонь был локализован.

Как сообщают очевидцы, у одной из пожарных машин возникли трудности с проездом. Около сгоревшего дома припаркована старая машина со спущенными колесами, объехать которую стало настоящей проблемой.

По преварительной информации, пострадавших нет.

Что стало причиной пожара, выясняют специалисты.