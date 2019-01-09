2019-01-09T07:18:10+03:00
Общество

Некоторые территории Сочинского нацпарка перешли в ведение Кавказского заповедника

Сейчас сотрудников переводят в другое учреждение
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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- Парки «Южные культуры» и «Дендрарий» в Сочи, база отдыха «Ореховая роща» в Апшеронском районе и заказник «Приазовский» в Славянском районе перешли из управления Сочинского национального парка в ведение Кавказского государственного природного биосферного заповедника, - об этом «Комсомольской правде - Кубань» рассказали в пресс-службе нацпарка.

Сейчас работников парка переводят в другое учреждение.

- В процессе передачи подведомственных территорий главная задача - обеспечить сотрудникам соблюдение их законных прав в соответствии с трудовым законодательством, - добавили в пресс-службе.

Ранее планировалось создать единую дирекцию по управлению Сочинским национальным парком и Кавказским государственным природным биосферным заповедником, но позже это решение было отложено.

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