«Локомотив-Кубань» выиграл у «Скайлайнерса» в матче Еврокубка
Баскетболисты краснодарской команды «Локомотив-Кубань» обыграли немецкий «Скайлайнерс» во втором туре топ-16 Кубка Европы.
Игра состоялась во вторник, 8 января во Франкфурте-на-Майне в Германии. Она закончилась со счетом 92:69 (22:13, 20:19, 27:20, 23:17) в пользу «железнодорожников».
Уже к большому перерыву перевес гостей стал ощутимым - 42:32. Во второй половине встречи ничего не изменилось. «Локомотив - Кубань» выиграл две оставшиеся четверти.
Самым результативным в составе победителей стал Джамел Маклин, который набрал 19 очков. У «Скайлайнерс» Джейсон Кларк – у него 15 очков.
- В следующем туре 16 января «Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с другим немецким клубом – «Ульм», - рассказали на официальном сайте команды «Локомотив - Кубань».