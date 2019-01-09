В Анапе ликвидируют угрозу подтопления домов

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:00:14+03:00

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В Анапе количество осадков, выпавших с 20 декабря 2018 года, превысило норму в несколько раз. Из-за этого возникла угроза подтопления домов в станице Анапской и на хуторе Чембурка. Работы по очистке рек начали проводиться с первых дней января.

- В Анапе был создан оперативный штаб, который возглавил глава города Юрий Поляков. Туда привлечены спасатели, дорожная техника, службы МЧС,- сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Фото: пресс-служба администрации города-курорта

4 января уровень воды в реке Сукко поднялся до опасных отметок и было принято решение очистить его от бревен, принесенных с гор со стороны Новороссийска. После этого уровень снизился на 70 сантиметров.

7 января вода подошла к домам в хуторе Чембурке. Жителям предложили эвакуироваться в санаторно-курортные комплексы, но они отказались. В итоге вода в дома не зашла, а остановилась на уровне огородов, но медленно продолжает повышаться. Поэтому было принято решение о расчистке путей, которые выводят воду из озера через реку Анапка, в районе мостов на Пионерском проспекте и Симферопольском шоссе.