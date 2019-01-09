2019-01-09T08:25:57+03:00
Общество

Новороссийские рыбаки ловят кефаль в городской ливневке

Видеоролик попал во многие социальный сети [Видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Новороссийские рыбаки ловят кефаль в городской ливневкеНовороссийские рыбаки ловят кефаль в городской ливневкеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Новороссийске морскую рыбу кефаль можно выловить в городской ливневке. Такой видеоролик попал в сеть. На нем видно как рыбаки занимаются добычей морских ресурсов, кто на удочку, а кто и на драчку.

Предположительно, что рыба приплыла из морской бухты в реку Цемес. Ливневка недалеко от пересечения улиц Кутузовская и Шиллеровская соединена с рекой - так кефаль и попала в канализацию.

Теперь в этом районе города-героя рыбаки с удочками частые гости.

По словам жителей Новороссийска, кефалью из ливневки завален весь рынок. Продают ее, к слову, недешево - по 200 рублей за килограмм.

В Новороссийске рыбаки ловят рыбу в городской ливневке.Видео: социальные сети

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24