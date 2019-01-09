Новороссийские рыбаки ловят кефаль в городской ливневке

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:25:57+03:00

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В Новороссийске морскую рыбу кефаль можно выловить в городской ливневке. Такой видеоролик попал в сеть. На нем видно как рыбаки занимаются добычей морских ресурсов, кто на удочку, а кто и на драчку.

Предположительно, что рыба приплыла из морской бухты в реку Цемес. Ливневка недалеко от пересечения улиц Кутузовская и Шиллеровская соединена с рекой - так кефаль и попала в канализацию.

Теперь в этом районе города-героя рыбаки с удочками частые гости.

По словам жителей Новороссийска, кефалью из ливневки завален весь рынок. Продают ее, к слову, недешево - по 200 рублей за килограмм.