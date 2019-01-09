ФК «Краснодар» сыграет в Испании 6 тренировочных матчей

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:45:19+03:00

В среду, 9 января клуб отправится на сборы

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У ФК «Краснодар» 8 января завершился отпуск. Тренеры и игроки утром 9 января вылетят чартерным рейсов на сборы в Испанию.

В Эстепоне команда будет тренироваться до 22 января. Здесь же и состоится два контрольных матча - 14 января встреча со сборной Китая U-25, а 22 - с клубом Швейцарии «Базелем».

Несколько дней отдыха и «краснодарцы» направятся в Марбелью, где пробудут с 26 января по 6 февраля.

Известно, что 3 февраля команда двумя разными составами сыграет со шведским «Мальме» и клубом американской MLS «Нью Инглэнд Революшн» из Бостона, а 6 февраля - с московским «Локомотивом».

Команда вернется в Краснодар для заключительного этапа подготовки перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча с немецким «Байером» состоится на тренировочной базе «Четук», - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе клуба.