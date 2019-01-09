ФК «Краснодар» сыграет в Испании 6 тренировочных матчей
У ФК «Краснодар» 8 января завершился отпуск. Тренеры и игроки утром 9 января вылетят чартерным рейсов на сборы в Испанию.
В Эстепоне команда будет тренироваться до 22 января. Здесь же и состоится два контрольных матча - 14 января встреча со сборной Китая U-25, а 22 - с клубом Швейцарии «Базелем».
Несколько дней отдыха и «краснодарцы» направятся в Марбелью, где пробудут с 26 января по 6 февраля.
Известно, что 3 февраля команда двумя разными составами сыграет со шведским «Мальме» и клубом американской MLS «Нью Инглэнд Революшн» из Бостона, а 6 февраля - с московским «Локомотивом».
Команда вернется в Краснодар для заключительного этапа подготовки перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча с немецким «Байером» состоится на тренировочной базе «Четук», - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе клуба.