В Краснодаре проводят операцию «трезвый водитель»

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:23:39+03:00

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В Краснодаре проводится очередное мероприятие по проверке водителей на состояние алкогольного опьянения. Цель таких акций - выявление на дороге нетрезвых нарушителей путём сплошной проверки группами экипажей ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции останавливают для проверки почти все автомобили подряд, двигающиеся на улицах, где проходит данный рейд.

Правоохранители проводят с участниками дорожного движения профилактическую беседу о необходимости вести трезвый образ жизни и категорическом запрете употребления алкоголя за рулем автомобилей.

Сотрудники полиции напоминают автолюбителям о недопустимости управления машиной под действием «горячительных напитков», ведь этим они подвергают опасности не только свою жизнь, но могут пострадать и другие участники дорожного движения.