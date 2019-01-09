2019-01-09T09:23:39+03:00
Авто

В Краснодаре проводят операцию «трезвый водитель»

Сотрудники ДПС вышли на улицы города
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре проводят операцию «трезвый водитель»В Краснодаре проводят операцию «трезвый водитель»Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодаре проводится очередное мероприятие по проверке водителей на состояние алкогольного опьянения. Цель таких акций - выявление на дороге нетрезвых нарушителей путём сплошной проверки группами экипажей ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции останавливают для проверки почти все автомобили подряд, двигающиеся на улицах, где проходит данный рейд.

Правоохранители проводят с участниками дорожного движения профилактическую беседу о необходимости вести трезвый образ жизни и категорическом запрете употребления алкоголя за рулем автомобилей.

Сотрудники полиции напоминают автолюбителям о недопустимости управления машиной под действием «горячительных напитков», ведь этим они подвергают опасности не только свою жизнь, но могут пострадать и другие участники дорожного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24