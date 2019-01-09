В Тихорецком районе мужчина украл у пенсионерки домашнее вино

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:49:25+03:00

За кражу 20 литров самодельного напитка ему грозит до пяти лет тюрьмы

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Полицейские Тихирецкого района раскрыли кражу.

В дежурную часть отдела МВД обратилась 80-летняя пенсионерка. Она сообщила, что из ее дачного нежилого дома пропало домашнее вино в объеме 20 литров.

Правоохранители проверили всех граждан ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. По подозрению в краже алкоголя задержали 27-летнего жителя поселка Паркового. Его доставили в отдел полиции.

Мужчина пояснил полицейским, что в период подготовки к праздникам похитил вино для личного употребления.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Злоумышленника могут посадить на срок до пяти лет, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.