Сочинские врачи восстановили парню руку, которую раздавило КамАЗом

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:09:16+03:00

У молодого человека не было скелетных травм, однако отсутствовала чувствительность в пострадавшей конечности

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Парню, которому руку раздавил КамАЗ, сосудистые хирурги Городской больницы №4 Сочи выполнили сложную операцию, заменив повреждённый участок артерии его веной.

Вечером в выходной день в медицинское учреждение доставили молодого человека с травмой. Мужчина занимался ремонтом КамАЗа, в какой-то момент кабина грузового автомобиля опрокинулась, прижав руку водителя. Помощь ему смогли оказать только через 30 минут, так как поблизости никого не оказалось.

Врачи не обнаружили у молодого человека скелетных травм, однако в пострадавшей левой руке отсутствовала чувствительность. Травматолог, который осматривал пострадавшего, заподозрил повреждение сосудов.

Провели все необходимые исследования и диагностировал закрытое повреждение плечевой артерии. Такая травма представляет собой контузию артерии – ее пережатие и размозжение. Там произошел тромбоз. Чтобы сохранить руку молодого человека, необходима была срочная операция.

- Она длилась 2,5 часа сочинские хирурги восстановили проходимость сосудов магистральных артерий путем аутовенозного протезирования. Участок пострадавшей артерии заменили собственной веной пациента, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Операция по восстановлению кровотока прошла успешно. Хирургическое вмешательство позволило сохранить руку пациента и восстановить ее чувствительность.