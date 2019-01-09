2019-01-09T10:28:51+03:00
Происшествия

В Гулькевичском районе инспекторы остановили пьяного водителя скутера

Мужчина уже привлекался за аналогичное правонарушение
Александра ПОДУШКО
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В Гулькевичском районе инспекторы остановили пьяного водителя скутераВ Гулькевичском районе инспекторы остановили пьяного водителя скутераФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Гулькевичском районе возбуждено уголовное дело о повторном нарушении ПДД.

Инспекторы дорожно-патрульной службы находились на маршруте патрулирования. Они остановили 35-летнего местного жителя, который ехал на скутере. У него присутствовали признаки алкогольного опьянения. Провели медицинское освидетельствование, которое это подтвердило.

Правоохранители выяснили, что задержанный ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Решением суда он был лишен права управления транспортным средством на полтора года.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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