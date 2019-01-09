2019-01-09T11:07:56+03:00
Происшествия

В горах Туапсинского района спасатели эвакуировали ребенка и двух мужчин

Медицинская помощь им не потребовалась
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС».Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС».
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Двое мужчин - один из Краснодара, другой из Горячего Ключа вместе с ребенком решили покататься на автомобиле «УАЗ» между горами Лысой и Бараний Рог.

Из-за проливного дождя реки разлились, и когда туристы переезжали Шебш их автомобиль начал тонуть. Они немедленно выпрыгнули из машины с мальчиком и добрались до берега. Самостоятельно дойти до людей они не смогли, с одной стороны была река, с другой -перевалы с крутыми подъемами. Потерпевшие набрали экстренный вызов спасателям.

На поиски туристов выехали 10 специалистов Туапсинского отряда «Кубань-СПАС». Их искали сутки, непогода – проливной дождь, град и ветер, постоянно мешали работе спасателей.

Хорошо, что мужчины успели захватить с собой один спальный мешок, спички и две банки тушенки. Пока они ожидали помощь, грелись у костра.

- Спасатели преодолели пешком около 30 километров и нашли пострадавших. Обратно все вместе двигались через перевалы. Сотрудники «Кубань-СПАС» доставили мужчин и мальчика в село Шабановское, где их уже ждали родственники. В медицинской помощи они не нуждались, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

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