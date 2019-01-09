2019-01-09T11:32:52+03:00
Общество

Мужчина хотел незаконно провести через границу «рождественский десерт»

В коробках нашли мед укрытый мандаринами
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Мужчина хотел незаконно провести через границу «Рождественский десерт»Мужчина хотел незаконно провести через границу «Рождественский десерт»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Рождество правоохранители на границе с Абхазией пресекли незаконную попытку провоза продуктов.

"Рождественский десерт" выявили на линии паспортного контроля при проверке документов на въезде в Россию. В минивене Toyota Alphard пограничники нашли несколько десятков коробок с мандаринами. Они предложили владельцу представить груз к осмотру. Было установлено, что кроме фруктов мужчина в этих же коробках пытался провезти мед, который он пытался тщательно спрятать.

- Автомобиль злоумышленника вывели из транспортного потока. В рамках досмотровых процедур у него изъяли 250 банок, с содержимым, похожим на мёд, общей массой более 350 литров, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Груз передали сотрудникам таможенного поста для дальнейшей проверки. После экспертизы в отношении перевозчика будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Геленджике мужчина вынес с садоводческого участка металлические изделия
Охрана Минтранса пресекла незаконный провоз кастета и травматического пистолета
Через российско-абхазскую границу мужчина провез 14 коз
На станции Тихорецкой в вагоне поезда обнаружили тело мужчины
Пенсионерке из Усть-Лабинского района неизвестный мужчина угрожал ножом
В горах Туапсинского района спасатели эвакуировали ребенка и двух мужчин
Незаконную мансарду автомойки снесли в Краснодаре
В Гулькевичском районе инспекторы остановили пьяного водителя скутера
Сочинские врачи восстановили парню руку, которую раздавило КамАЗом
В Тихорецком районе мужчина украл у пенсионерки домашнее вино
В Краснодаре проводят операцию «трезвый водитель»
ФК «Краснодар» сыграет в Испании 6 тренировочных матчей
Новороссийские рыбаки ловят кефаль в городской ливневке
В Анапе ликвидируют угрозу подтопления домов
«Локомотив-Кубань» выиграл у «Скайлайнерса» в матче Еврокубка
Некоторые территории Сочинского нацпарка перешли в ведение Кавказского заповедника
В Сочи тушат пожар в частном доме
В Армавире отечественная легковушка наехала на двух подростков
В Сочи ожидается усиление ветра
В Краснодаре столкнулись автобус ПАЗ и иномарка