Мужчина хотел незаконно провести через границу «рождественский десерт»

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:32:52+03:00

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В Рождество правоохранители на границе с Абхазией пресекли незаконную попытку провоза продуктов.

"Рождественский десерт" выявили на линии паспортного контроля при проверке документов на въезде в Россию. В минивене Toyota Alphard пограничники нашли несколько десятков коробок с мандаринами. Они предложили владельцу представить груз к осмотру. Было установлено, что кроме фруктов мужчина в этих же коробках пытался провезти мед, который он пытался тщательно спрятать.

- Автомобиль злоумышленника вывели из транспортного потока. В рамках досмотровых процедур у него изъяли 250 банок, с содержимым, похожим на мёд, общей массой более 350 литров, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Груз передали сотрудникам таможенного поста для дальнейшей проверки. После экспертизы в отношении перевозчика будет принято процессуальное решение.