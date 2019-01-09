2019-01-09T11:40:40+03:00
Происшествия

Пенсионерке из Усть-Лабинского района неизвестный мужчина угрожал ножом

Злоумышленника, который получил от пожилой женщины тысячу рублей, задержали по горячим следам
Александра ПОДУШКО
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Пенсионерке из Усть-Лабинского района неизвестный мужчина угрожал ножомПенсионерке из Усть-Лабинского района неизвестный мужчина угрожал ножомФото: Иван ВИСЛОВ
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80-летняя местная жительница обратилась в дежурную часть отдела полиции с сообщением о нападении. Она рассказала, что ночью к ней в дом проник неизвестный мужчина. Он угрожал ножом и требовал отдать ему деньги и личные вещи. Злоумышленник забрал у пенсионерки тысячу рублей, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев. Составили ориентировку на розыск предполагаемого преступника, ее передали всем дежурным нарядам.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали по месту жительства ранее судимого 43-летнего жителя станицы Восточной. Выяснилось, что злоумышленник проник в домовладение потерпевшей, разбив окно фрагментом тротуарной плитки. Деньги он потратил на личные нужды.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следствие продолжается.

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