2019-01-09T12:07:06+03:00
Происшествия

На станции Тихорецкой в вагоне поезда обнаружили тело мужчины

Проводится доследственная проверка
Александра ПОДУШКО
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На станции Тихорецкой в вагоне поезда обнаружили тело мужчиныНа станции Тихорецкой в вагоне поезда обнаружили тело мужчиныФото: Архив "КП"
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В Краснодарском крае на станции Тихорецкой 8 января в бытовом вагоне обнаружили тело мужчины без признаков насильственной смерти. Следственными органами Южного следственного управления на транспорте проводится доследственная проверка по этому факту.

Известно, что мужчина 1978 года рождения, житель города Сызрани, он являлся вахтовым сотрудником ООО «ГарантСтрой» Куйбышевского региона.

- Правоохранители осмотрели место происшествия. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ России.

Напомним, пенсионерке из Усть-Лабинского района неизвестный мужчина угрожал ножом. Злоумышленника, который получил от пожилой женщины тысячу рублей, задержали по горячим следам.

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