2019-01-09T12:20:25+03:00
Общество

Через российско-абхазскую границу мужчина провез 14 коз

Он хотел «решить вопрос» с пограничниками, чтобы не выгружать животных из машины
Александра ПОДУШКО
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Через российско-абхазскую границу мужчина провез 14 козЧерез российско-абхазскую границу мужчина провез 14 козФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В канун Нового года гражданин республики Абхазия прибыл в МАПП «Адлер» на автомобиле советского производства ГАЗ-22. Он хотел проехать в Россию. На линии паспортного контроля при проверке документов выяснилось, что в салоне легковушки находится 14 коз.

Чтобы проверить автомобиль на наличие посторонних лиц, тайников пограничники попросили мужчину выгрузить животных. Он этого делать не хотел и предложил «решить вопрос» по-другому.

- Машину вывели из транспортного потока. И весь домашний скот вывели из транспорта. Ничего запрещенного в автомобиле не нашли. Гражданина соседней республики предупредили, что попытка дачи взятки должностному лицу является уголовным преступлением. Через российско-абхазскую границу его пропустили, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

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