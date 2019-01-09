Охрана Минтранса пресекла незаконный провоз кастета и травматического пистолета
Подразделения Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России на охраняемых объектах транспортной инфраструктуры Краснодарского края и Республики Крым обеспечивали безопасность в дни новогодних праздников.
Ежесуточно более 500 сотрудников заступали на стационарные посты, на охраняемых объектах работали 43 мобильных группы быстрого реагирования.
Фото: пресс-служба филиала охраны Минтранса
- Новороссийский отряд обнаружил две попытки вывоза материальных ценностей без разрешительных документов. Караулы Крымского отряда пресекли провоз незаконных вещей, которые представляют угрозу жизни граждан – кастет и травматический пистолет «ИЖ-79-9Т» с патронами. «Находки» передали сотрудникам дежурных смен линейных пунктов полиции Керчи и Тамани, - сообщили в пресс-службе филиала охраны Минтранса.
Фото: пресс-служба филиала охраны Минтранса
За новогодние праздники задержано 25 человек за нарушение пропускного и внутриобъектового режимов. За административные правонарушения 3 человека переданы правоохранителям.