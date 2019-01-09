В Геленджике мужчина вынес с садоводческого участка металлические изделия
В Геленджике следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летнего жителя из соседнего государства. Он обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража).
В полицию обратилась местная жительница. Она пояснила, что с ее садоводческого участка вынесли металлические арматуры, уголки и трубы, в количестве более 50 штук. Сумма ущерба составила свыше 30 тысяч рублей.
Правоохранители проверили пункты сбыта металлолома. В одном из мест сбыта они обнаружили изделия, которые принадлежат потерпевшей. Работник организации описал преступника, с его слов составили ориентировку с приметами, которую передали всем дежурным нарядам полиции.
На одной из улиц города-курорта задержали мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым. 25-летнего жителя доставили в отдел полиции.
Выяснилось, что воспользовавшись отсутствием хозяев, он вынес с территории участка металлические изделия, сдал их в пункт приема. За похищенное он получил полторы тысячи рублей.
- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.