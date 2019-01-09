Власти Краснодара хотят вернуть контроль за уборкой мусора в городе

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:24:37+03:00

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Администрация Краснодара хочет вернуть контроль за уборкой мусора в городе. Обращение с соответствующей просьбой в ближашее время направят в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани. Об этом 9 января на аппаратном совещании сообщил мэр города Евгений Первышов.

- Прошедшие выходные и праздничные дни также показали некачественную работу по вывозу отходов с контейнерных площадок по всему Краснодару. Вокруг самих площадок нередко копятся горы мусора, образуются целые свалки. Мы выделили из бюджета Краснодара деньги на уборку контейнерных площадок. Это улучшит ситуацию, но проблему не решит. Мы должны иметь возможность контролировать и проверять работу по вывозу мусора с территории муниципалитета, - отметил глава краевой столицы.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре 50 млн рублей будет выделено на ликвидацию свалок, образовавшихся вокруг контейнерных площадок. Данное решение приняли 13 декабря на 65-м заседании городской думы.