9 Янв. 2019 2019-01-09T14:47:18+03:00

В Геленджике с крыши тонущего автомобиля спасатели сняли четырёх человек

Сейчас их жизням ничего не угрожает

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4 января в Геленджике спасатели сняли с крыши тонущего автомобиля четырёх человек.

По предварительным данным, местные жители решили прокатиться по горной местности на джипе. Когда четверо друзей пересекали реку Алербы, машина начала тонуть. Молодые люди вылезли на крышу джипа и позвонили товарищам с просьбой помочь. На указанное место прибыли друзья пострадавших. Но спасательная операция накрылась медным тазом: их автомобиль тоже застрял. Тогда молодые люди решили вызвать на помощь сотрудников «Кубань-СПАС».

Пострадавших спасатели доставили в безопасное место

- Используя лестницу и альпинистское снаряжение, спасатели сняли с крыши автомобиля пострадавших. В настоящее время жизням молодых людей ничего не угрожает, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».