В Сочи задержали подозреваемого в серии краж
В Сочи правоохранители задержали подозреваемого в серии краж.
- В дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что из ее сумки пропал кошелёк. Ущерб составил 15 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данному факту правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий. В результате они задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний житель сопредельной республики. В отделении полиции мужчина признался в совершении преступления, пояснив, что украл кошелёк у потерпевшей, когда она выходила из автобуса.
Позже правоохранители установили, что задержанный причастен более чем к 10 подобным действиям.
По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.