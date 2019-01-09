2019-01-09T14:08:02+03:00
Происшествия

В Сочи задержали подозреваемого в серии краж

Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи задержали подозреваемого в серии кражВ Сочи задержали подозреваемого в серии краж
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В Сочи правоохранители задержали подозреваемого в серии краж.

- В дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что из ее сумки пропал кошелёк. Ущерб составил 15 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данному факту правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий. В результате они задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний житель сопредельной республики. В отделении полиции мужчина признался в совершении преступления, пояснив, что украл кошелёк у потерпевшей, когда она выходила из автобуса.

Позже правоохранители установили, что задержанный причастен более чем к 10 подобным действиям.

По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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