В Сочи на Театральной столкнулись внедорожники

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:32:20+03:00

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В Сочи на улице Театральной столкнулись внедорожники.

- Около 12 часов ночи в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли правоохранители. По предварительным данным, водитель внедорожника Nissan ехал по дороге с односторонним движением во встречном направлении. В результате он столкнулся с автомобилем марки Hyundai, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделении по пропаганде ОГИБДД УВД Сочи.

В аварии пострадали три человека: водители иномарок, а также пассажир Nissan.

В настоящее время по факту ДТП правоохранители проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что утром 8 января в Краснодаре иномарка столкнулась с автобусом ПАЗ. По предварительным данным, причиной аварии послужили погодные условия: из-за обледенения дороги водитель Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.