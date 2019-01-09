В Юбилейном районе Краснодара открыли аллею в честь 80-летия образования края

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:20:34+03:00

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В Краснодаре в Юбилейном районе открыли новую аллею в честь 80-летия образования края. Мероприятие посетил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На торжественном мероприятии присутствовал Вениамин Кондратьев

- Парки, скверы — это необходимое условие развития города, и жители это понимают. Спасибо за ваше неравнодушие. В том числе благодаря вашей активной позиции нам удалось с нуля создать эту зеленую зону, - отметил глава Кубани.

Аллею построили на том месте, где должна была стоять новая многоэтажка. Но после обращений граждан по инициативе губернатора края мэрия Краснодара обратилась в Арбитражный суд края с иском о досрочном расторжении договора аренды и возврате земли в муниципальную собственность.

Новая аллея расположена вдоль реки Кубань. Ее площадь составляет 45,5 тысячи квадратных километров. На ее территории посадили почти две тысячи деревьев и кустарников, 80 сосен, обустроили спортплощадки и скейт-парки, также провели берегоукрепительный работы. Как «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации региона, объём средств превысил 165,5 миллионов рублей.

Евгений Первышов отметил, что в будущем аллею будут расширять.

- Эту работу мы продолжим, создадим большую пешеходную набережную, а также в текущем году благоустроим еще четыре территории в Краснодаре, - сообщил мэр краевого центра.