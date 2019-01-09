Сочи остался без очередного вице-мэра
Ирина Романец написала заявление об уходе по собственному желанию
Ирина Романец занималась вопросами молодежной политики, а также курировала сферы образования, культуры, семьи и детства. Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Изменить размер текста:
Ирина Романец, занимавшая пост вице-мэра Сочи с октября 2008 года, ушла в отставку. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию.
- На своем посту Ирина Романец занималась вопросами молодежной политики, а также курировала сферы образования, культуры, семьи и детства, - рассказали «Комсомольской правде «Кубань» в пресс-службе администрации города – курорта.
Напомним, в минувшем году администрацию Сочи потряс ряд коррупционных скандалов. В частности, в октябре стало известно о задержании первого вице-мэра Сергея Юрина и бывшего первого вице-мэра Анатолия Рыкова.