2019-01-09T15:37:24+03:00
Общество

Сочи остался без очередного вице-мэра

Ирина Романец написала заявление об уходе по собственному желанию
Максим ОСОКИН
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Ирина Романец занималась вопросами молодежной политики, а также курировала сферы образования, культуры, семьи и детства. Фото: Пресс-служба администрации СочиИрина Романец занималась вопросами молодежной политики, а также курировала сферы образования, культуры, семьи и детства. Фото: Пресс-служба администрации Сочи
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Ирина Романец, занимавшая пост вице-мэра Сочи с октября 2008 года, ушла в отставку. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

- На своем посту Ирина Романец занималась вопросами молодежной политики, а также курировала сферы образования, культуры, семьи и детства, - рассказали «Комсомольской правде «Кубань» в пресс-службе администрации города – курорта.

Напомним, в минувшем году администрацию Сочи потряс ряд коррупционных скандалов. В частности, в октябре стало известно о задержании первого вице-мэра Сергея Юрина и бывшего первого вице-мэра Анатолия Рыкова.

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