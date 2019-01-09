2019-01-09T15:49:38+03:00
Происшествия

В Сочи спасатели нашли 60-летнего мужчину, который пропал в Рождество

Его передали родственникам
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи спасатели нашли 60-летнего мужчину, который пропал в РождествоВ Сочи спасатели нашли 60-летнего мужчину, который пропал в Рождество
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7 января 60-летний житель посёлка Барановка, расположенного недалеко от Сочи, ушёл из дома и не вернулся.

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что мужчина пошёл в лес. В течение дня близкие и правоохранители искали пропавшего, но без результатов. Когда стемнело, они обратились за помощью к спасателям.

- Всю ночь отряд из семи сотрудников «Кубань-СПАС» обыскивали район реки Восточный Дагомыс и прилегающих ручьев, но не нашли мужчину. Утром 8 января они продолжили поисковые работы и около двух часов дня обнаружили его. С помощью носилок спасатели вынесли мужчину из леса, а потом передали родственникам, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Геленджике с крыши тонущего автомобиля сняли четырех человек.

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