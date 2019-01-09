На Кубани будут соревноваться «подводники»

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:54:28+03:00

Турнир по подводному спорту "Рождественские старты" соберет в Кропоткине юношей и девушек из разных регионов России. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

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11 января на базе центра спортивной подготовки «Буревестник» в Кропоткине стартует открытое первенство Кубани по подводному спорту. Спортсмены будут соревноваться в плавании в ластах в течении двух дней.

– Соревнования «Рождественские старты» традиционно собирают в Краснодарском крае большое количество юношей и девушек, увлекающихся данным видом спорта. Причем соревнуются не только Кубанские спортсмены, но и представители других регионов России, - рассказали «Комсомольской правде «Кубань» в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Торжественное открытие турнира состоится 11 января в 11-00.