2019-01-09T16:18:14+03:00
Происшествия

В Сочи водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинул автомобиль

Никто не пострадал
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинул автомобильВ Сочи водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинул автомобиль
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9 января в Сочи на перекрёстке Курортный проспект - Поярко произошла авария.

Никто не пострадал

Никто не пострадал

- Около 14:30 в дежурную часть поступило сообщение о дорожном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, вследствие чего автомобиль перевернулся, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделении по пропаганде безопасного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В аварии никто не пострадал.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что вечером 7 января в Новороссийске на пересечении улиц Волгоградской и Малоземельской автомобиль сбил ребенка и женщину. Это произошло в то время, когда пострадавшие переходили проезжую часть на пешеходном переходе.

Женщину и ребенка доставили в больницу с серьезными травмами.

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