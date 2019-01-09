В Туапсинском районе задержали мужчину, угнавшего автомобиль

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:40:14+03:00

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В Туапсинском районе правоохранители раскрыли угон.

- В дежурную часть полиции обратился мужчина. Он сообщил о том, что оставил свою машину возле дома открытой, а когда вернулся, ее уже угнали. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили возможных очевидцев и составили ориентировку. Через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в угоне в соседнем посёлке. Им оказался 34-летний мужчина, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделении полиции задержанный признался в угоне, пояснив, что заметил на улице открыт автомобиль с ключами в замке зажигания и решил прокатиться.

По данному факту в отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до трёх лет.