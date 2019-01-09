2019-01-09T16:40:14+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе задержали мужчину, угнавшего автомобиль

Ему грозит до трёх лет лишения свободы
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Туапсинском районе задержали мужчину, угнавшего автомобильВ Туапсинском районе задержали мужчину, угнавшего автомобиль
Изменить размер текста:

В Туапсинском районе правоохранители раскрыли угон.

- В дежурную часть полиции обратился мужчина. Он сообщил о том, что оставил свою машину возле дома открытой, а когда вернулся, ее уже угнали. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили возможных очевидцев и составили ориентировку. Через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в угоне в соседнем посёлке. Им оказался 34-летний мужчина, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделении полиции задержанный признался в угоне, пояснив, что заметил на улице открыт автомобиль с ключами в замке зажигания и решил прокатиться.

По данному факту в отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За 2018 год на Кубани заложили 2,3 тысячи га новых садов
В Туапсе спасли мужчину, травмированного на железной дороге
В Новороссийске трижды ломали руки Деду Морозу, а у Снегурочки отвалилась голова
Жительницу Тихорецка будут судить за убийство
В Сочи водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинул автомобиль
На Кубани будут соревноваться «подводники»
В Сочи спасатели нашли 60-летнего мужчину, который пропал в Рождество
Сочи остался без очередного вице-мэра
В Юбилейном районе Краснодара открыли аллею в честь 80-летия образования края
В Сочи на Театральной столкнулись внедорожники
В Сочи задержали подозреваемого в серии краж
В Геленджике с крыши тонущего автомобиля спасатели сняли четырёх человек
Власти Краснодара хотят вернуть контроль за уборкой мусора в городе
В Геленджике мужчина вынес с садоводческого участка металлические изделия