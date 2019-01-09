2019-01-09T16:51:14+03:00
Происшествия

Жительницу Тихорецка будут судить за убийство

Главным виновником «торжества» опять стал алкоголь
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Следственный эксперимент. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краюСледственный эксперимент. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

45-летняя жительница Тихорецка предстанет перед судом. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 51-летнему сожителю, которое повлекло, по неосторожности, его смерть.

Как установило следствие, женщина и мужчина проживали на улице Матросова. 1 октября 2018 года они употребляли спиртные напитки, что привело к ссоре. По словам обвиняемой, мужчина нанес ей удар по голове стеклянной тарелкой, после чего она взяла кухонный нож и нанесла собутыльнику не менее семи ножевых ранений. Мужчина сообщил о случившемся своим знакомым по телефону, которые вызвали медиков. Однако, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался.

- Подозреваемую в совершении тяжкого преступления на время следствия заключили под стражу, где она находится по сей день. Следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд, - сообщили «Комсомольской правде «Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За 2018 год на Кубани заложили 2,3 тысячи га новых садов
В Туапсе спасли мужчину, травмированного на железной дороге
В Новороссийске трижды ломали руки Деду Морозу, а у Снегурочки отвалилась голова
В Туапсинском районе задержали мужчину, угнавшего автомобиль
В Сочи водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинул автомобиль
На Кубани будут соревноваться «подводники»
В Сочи спасатели нашли 60-летнего мужчину, который пропал в Рождество
Сочи остался без очередного вице-мэра
В Юбилейном районе Краснодара открыли аллею в честь 80-летия образования края
В Сочи на Театральной столкнулись внедорожники
В Сочи задержали подозреваемого в серии краж
В Геленджике с крыши тонущего автомобиля спасатели сняли четырёх человек
Власти Краснодара хотят вернуть контроль за уборкой мусора в городе
В Геленджике мужчина вынес с садоводческого участка металлические изделия