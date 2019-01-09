Жительницу Тихорецка будут судить за убийство

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:51:14+03:00

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45-летняя жительница Тихорецка предстанет перед судом. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 51-летнему сожителю, которое повлекло, по неосторожности, его смерть.

Как установило следствие, женщина и мужчина проживали на улице Матросова. 1 октября 2018 года они употребляли спиртные напитки, что привело к ссоре. По словам обвиняемой, мужчина нанес ей удар по голове стеклянной тарелкой, после чего она взяла кухонный нож и нанесла собутыльнику не менее семи ножевых ранений. Мужчина сообщил о случившемся своим знакомым по телефону, которые вызвали медиков. Однако, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался.

- Подозреваемую в совершении тяжкого преступления на время следствия заключили под стражу, где она находится по сей день. Следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд, - сообщили «Комсомольской правде «Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.