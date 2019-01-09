В Новороссийске трижды ломали руки Деду Морозу, а у Снегурочки отвалилась голова

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:08:53+03:00

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Новороссийск во время прошедших каникул был празднично наряжен. Чего стоит только яркая елка на главной площади с иллюминацией в 10 тысяч лампочек. А помимо этого город украшали новогодние фигуры. Но, видимо, не всем горожанам они пришлись по нраву. Вандалы неоднократно нападали на Деда Мороза и Снегурочку, пострадали даже декоративные часы.

- В связи с вандальными действиями в праздники были демонтированы фигуры Cнегурочки и Деда Мороза. С часов была украдена одна из стрелок. По словам специалиста управления ЖКХ, руки Деда Мороза отламывали трижды, а после отвалившейся головы Снегурочки эти фигуры были и вовсе демонтированы, - рассказывают в администрации Новороссийска.

Раздосадованные испорченным праздником чиновники усомнились в качестве заказанных фигур и даже заказали экспертизу, чтобы обратиться в суд за компенсацией.

Всего же во время праздников в Новороссийске произошло порядка 900 правонарушений и акты вандализма были не единичны. 6 января подростки укатили в море девять 200-килограммовых каменных шаров.

- Личности виновников установлены, проводится проверка, решается вопрос о привлечении лиц к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.