В Туапсе спасли мужчину, травмированного на железной дороге

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:15:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туапсе сотрудники транспортной полиции спасли жизнь 51-летнего мужчины.

- Машинист проходящего грузового поезда заметил в нескольких сантиметрах от рельсов человека и сообщил об этом в дежурную часть полиции. Прибывшие на указанное место правоохранители обнаружили мужчину в бессознательное состоянии и кровоточащей раной в области головы и вызвали скорую помощь, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчину доставили в ближайшую больницу.

Позже выяснилось, что пострадавший пытался в тёмное время суток пересечь железную дорогу в неположенном месте. Но он споткнулся, упал и сильно ударился новой.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на станции Тихорецкой в вагоне поезда обнаружили тело мужчины.